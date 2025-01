Thesocialpost.it - Scontro tra moto e auto, muore 26enne: aveva riportato lesioni gravissime

Tragedia a Trieste, dove un giovaneciclista ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto questa mattina in via Coroneo, una delle arterie principali del centro cittadino. Il giovane, un uomo di 26 anni, è stato coinvolto in unoviolentissimo con un’e, nonostante i tentativi di rianimazione sul luogo dell’incidente e il ricovero in ospedale, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. Il decesso è stato confermato in serata a causa delle gravicerebrali riportate.Secondo quantodalle forze dell’ordine e dai soccorritori, ilciclista, che lavorava come agente immobiliare, è stato trovato in arresto cardiaco immediatamente dopo loe ha subito traumi estesi in diverse parti del corpo. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, i medici hanno constatato l’entità delle sue ferite, che purtroppo non gli hanno lasciato scampo.