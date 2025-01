Puntomagazine.it - Procida, abusivismo edilizio: lavori difformi rispetto all’autorizzazione

Denunciati peri committenti, il responsabile deie il titolare della dittaContrasto all'sull'isola di. I Carabinieri della stazione locale, insieme a personale dell'ufficio tecnico comunale, hanno ispezionato un cantiere in via Giovanni da.Secondo quanto accertato, erano in corsoattorno ad una palazzinaalle autorizzazioni ottenute. Per eliminare il dislivello tra la strada pubblica e il piano di calpestio del fondo, sarebbero stati abbattuti alberi e piante. Questo avrebbe minato la cura del paesaggio già sottoposto a vincoli stringenti. Quattro le persone denunciate: i due committenti, il responsabile deie il titolare della ditta.Nota stampa – Comando Provinciale Carabinieri Napoli