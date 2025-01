Lettera43.it - Morta Marianne Faithfull, la cantante aveva 78 anni

a Londra all’età di 78. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale: «È spirata pacificamente a Londra circondata dalla famiglia che amava. Ci mancherà tanto». Nata nel 1946 a Hampstead, in una famiglia aristocratica,divenne un simbolo degliSessanta grazie al successo di As Tears Go By, scritta per lei da Mick Jagger e Keith Richards. La sua carriera, segnata da una relazione tumultuosa con Jagger e da problemi personali legati alle dipendenze, ha conosciuto una rinascita con l’album Broken English del 1979, che consolidò il suo ruolo di artista poliedrica e innovativa.Nel corso della sua lunga carriera,ha spaziato tra vari generi musicali, collaborando con artisti come Angelo Badalamenti, Beck e i Metallica, con cui registrò il brano The Memory Remains.