Io Canto Senior su Canale 5 la finale della prima edizione

Su5 ladi Io, la versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45 condotto da Gerry ScottiVenerdì 31 gennaio, inserata su5, ultimo appuntamento con Io, la versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45 condotto da Gerry Scotti, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. Nellai 12 concorrenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per contendersi il trofeodi Ioe aggiudicarsi il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro. A sostenere e ad accompagnare nelle loro esibizioni gli interpreti in gara, mettendo a disposizione la loro esperienza, gli immancabili capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta.