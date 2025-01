Linkiesta.it - Il cibo nei filmati amatoriali di Home Movies parla costantemente di noi

Sopra un tavolo lungo, tovagliato di bianco, una signora di spalle taglia il pane mentre altri prendono posto. Arriva, poco dopo, una teglia di pizza casereccia quando ormai tutti sono seduti. L’inquadratura si ferma allora sui commensali che mangiano eno, prima di concentrarsi su una gigantesca portata di pasta che si passano fra loro. Compaiono nuove bottiglie di vino, si brinda a una delle signore, si preparano i secondi. Arriva, poi, un ospite con il cappello che viene accolto da saluti e strette di mano.L’occhio dietro la 8mm che a volte brucia la pellicola non è quello di un regista e i protagonisti di questo pranzo non sono attori professionisti. Sono, in realtà, personaggi loro malgrado, del tutto inconsapevoli che quel normalissimo pomeriggio in campagna più di sessant’anni dopo sarebbe arrivato agli occhi di qualche sconosciuto.