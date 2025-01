Ilgiorno.it - Biandronno, svolta al vertice a Roma: la Beko rinuncia a chiudere lo stabilimento varesino di elettrodomestici

Leggi su Ilgiorno.it

Cassinetta (Varese), 30 gennaio 2025 – Inattesa e, per gli operai rimasti per mesi rimasti col fiato sospeso, benvenutasulla vertenza del colosso turco degli, che ha uno dei suoi siti produttivi a Cassinetta di, doveaveva comunicato 541 esuberi su circa 2.200 dipendenti: i vertici aziendali hanno comunicato questo pomeriggio che intendonore ad aprire la procedura di chiusura e licenziamento. Lo hanno riferito i sindacati al termine del tavolo convocato oggi aal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dov’era convocato il tavolo di confronto della vertenza in atto da mesi. Parole comuni ''La disponibilità dia iniziare un confronto su un nuovo piano industriale, senza aprire la paventata procedura di chiusura e di licenziamento, costituisce il presupposto minimo per iniziare una trattativa – hanno dichiarato in una nota sottoscritta da tutte le sigle sindacali Fiom, Fim, Uilm e Uglm –.