Atletica World Indoor Tour | a Boston c’è l’esordio stagionale di Marcell Jacobs

Grande attesa aperdi. Domenica 2 febbraio inizia infatti il 2025 in pista dell’azzurro, oro olimpico a Tokyo 2020 sui 100 metri e con la 4×100. In Massachusetts ci sarà un doppio impegno per la punta dello sprint italiano che dovrà scendere in pista alle 22:12 italiane per la batteria e poi nell’eventuale finale alle 23:54. La diretta tv dell’evento è prevista su Sky Sport Arena a partire dalle 22 e fino alle 24, oltre che in streaming su Sky Go e Now.dovrà subito vedersela con l’oro olimpico e mondiale Noah Lyles, che lo scorso weekend ha esordito firmando un doppio 6?62 in quel di Gainesville. Attesi al via anche l’altro statunitense Trayvon Bromell e il britannico Zharnel Hughes, per un test che si preannuncia subito decisamente probante e meritevole di attenzione.