Arezzo, uccise la moglie malata sparandogli: parlano i testi della difesa

, 30 gennaio 2025 – Processo Sacchi, si parte. Sarà il giorno dei. In aula verranno sentiti gli amici, i vicini di casa, la badante e la psichiatra Guendalina Rossi, dopo che è già stata attestata la semi infermità mentale dell’imputato. L’obiettivo degli avvocati difensori è ricostruire il contesto familiare in cui viveva la coppia: Alessandro Sacchi, 80 anni, e Serenella Mugnai, 72 anni, erano compagni di vita, vivevano in viale Giotto. Il 20 giugno scorso lui sparò a lei,di alzheimer: un colpo alla testa con la pistola ereditata dal padre. Così la. “Non ce la faceva più”, disse l’uxoricida tra le lacrime alla polizia facendo riferimento agli ultimi periodi di convevivenza, giorno dopo giorno alle prese con la malattia di lei. Gli agentis quadra mobile lo arrestarono con l’accusa di omicidio volontario.