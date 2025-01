Ilgiorno.it - Vigevano, detenuto suicida in carcere. L’avvocato attacca il magistrato di sorveglianza

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) – Si chiamava Salvatore Rosano ed era di origini calabresi ilche si éto impiccandosi nella sua cella deldi. Rosano, da molti anni trasferitosi in Lombardia e dipendente dell'Atm, l'azienda di trasporti di Milano, era stato arrestato il 3 dicembre scorso per una rapina che aveva fruttato un bottino di appena 55 euro. Secondo il suo legale, l'avvocato Rocco Domenico Ceravolo, del Foro di Palmi, "la morte di Rosano poteva essere evitata solo se ildiavesse considerato con il dovuto buon senso quanto gli era stato rappresentato. E cioè che trattavasi di soggetto fragile, com'era stato documentato attraverso la produzione di un'apposita certificazione, e che già quando era in stato di libertà aveva tentato di porre in essere atti della stessa natura.