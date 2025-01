Quotidiano.net - The Secret of Secrets: il nuovo romanzo di Dan Brown arriva il 9 settembre 2025

Si chiama Theofs l'attesissimodi Danche arriverà in libreria il 9, pubblicato in Italia da Rizzoli in contemporanea mondiale con 17 Paesi. Lo annuncia Rizzoli. Il protagonista è lo stesso del bestseller Il codice da Vinci (2003), uno dei libri più venduti di tutti i tempi: il professore di storia dell'arte e studioso di simbologia dell'università di Harvard, Robert Langdon. "Theofs è di gran lunga il miopiù ambizioso e con la trama più ricca che abbia mai scritto. Inoltre è anche il più divertente. Scriverlo è stato un meraviglioso viaggio di ricerca e scoperte" dice Danche con i suoi libri - tra cui Origin (2017), Inferno (2013) e Angeli e demoni (2000) - pubblicati in 56 lingue, ha venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo.