Gossipnews.tv - Scoppia la Guerra ad Amici: Raffica di Liti Tra Allievi!

Leggi su Gossipnews.tv

Il provvedimento della Celentano scatena il caos tra glidi24.gi, accuse e scontri infiammano la casetta. Ecco che cosa è accaduto!Nel daytime più recente di24, il clima nella casetta deglisi è fatto incandescente. Dopo le sfide vinte da Dandy e Deddè, l’attenzione si è spostata sul provvedimento disciplinare imposto dalla Maestra Alessandra Celentano. L’ispezione della casetta ha rivelato un disordine diffuso, ma l’assenza di confessioni ha spinto la docente a punire tutti, compresi gli studenti più ordinati.Tra i puniti ci sono Alessia e Daniele, noti per essere sempre attenti alla pulizia. I due, insieme a Nicolò, dovranno occuparsi delle stanze di tutti, un’ingiustizia che ha acceso gli animi. Mentre glidiscutevano durante un pasto, Celentano e Rudy Zerbi hanno fatto un’irruzione per ribadire i provvedimenti, accusando i ragazzi di non assumersi le proprie responsabilità.