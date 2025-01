Lapresse.it - Sanremo 2025, Clara con ‘Febbre’ sale sul ‘ring’ dell’Ariston

Dalla giovane rapper ribelle della serie cult ‘Mare fuori’, Crazy J, al palco difino ad un’estate di successi con le prime esperienze live. Il tempo sembra essere volato perche torna sul palcopercon il brano, dopo un 2024 che l’ha rivelata come una delle nuove voci del pop italiano più apprezzate. “Torno acon tutt’altra emozione, il palco sarà diversissimo. Ci arrivo dopo un anno in cui sono cresciuta come donna, con una consapevolezza artistica maggiore”, ha dichiarato la giovane artista varesina incontrando la stampa a Milano.“Non vado aperché sta per uscire un album, per il prossimo mi prenderò del tempo per lavorarci. Ma ho lavorato con autori e produttori con cui mi sono trovata molto bene – ha raccontato – creando una grandissima connessione.