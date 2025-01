Anteprima24.it - “Non solo profitto”, giovedì la presentazione del libro di Giovanna Fusco in ricordo di Daniela De Maria

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn omaggio a chi ha saputo fare della gentilezza l’arma vincente nel lavoro come nella vita personale: indiDe, titolare di Tenuta La Fortezza – Eventi e Ricevimenti, venuta a mancare lo scorso 15 luglio,6 febbraio, ladel“Non: quando il marketing incontra l’etica”, di.All’interno della sala Bottaia, lì dove tutto è nato, ci sarà un incontro su come il marketing, spesso visto in maniera negativa in quanto mero strumento di vendita e guadagno, possa e debba dotarsi di un’etica forte fondata su pochi ma ineludibili principi. Elemento centrale del manuale è proprio l’Etica, di cuiDeè stata esempio e portavoce, dimostrando come si possano raggiungere ruoli apicali conservando mitezza e bontà e, dunque, autorevolezza, da non confondere con l’autoritarismo.