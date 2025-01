Maturità 2025 | materie seconda prova

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.25 Latino al liceo classico, Matematica al liceo scientifico, la prima Lingua e cultura straniera al liceo linguistico, Lingua inglese per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo "Turismo", Geopedologia, Economia ed Estimo per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". Queste sono le discipline scelte per lascritta delladeldal ministero dell'Istruzione e del Merito. La primadi Italiano si svolgerà dalle 8:30 del 18 giugno. Seguiranno lae il colloquio.