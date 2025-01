Cinemaserietv.it - M. Night Shyamalan, nuovo film in arrivo, da un soggetto di Nicholas Sparks!

Leggi su Cinemaserietv.it

Per il suo prossimo progetto, M.collaborerà con un nome insospettabile, ovvero, il re della narrativa rosa. I due uniranno le forze per unancora senza titolo, definito come un ‘romance soprannaturale‘.Peculiare sarà anche il fatto che la storia, del tutto originale, verrà simultaneamente sviluppata dal regista indiano come sceneggiatura, e dallo scrittore come romanzo, l’ennesimo della sua carriera.Entrambe le versioni avranno trama e personaggi identici, con differenze legate esclusivamente ai due diversi media di riferimento. A quanto si apprende da Deadline, il protagonista delsarà Jake Gyllenhaal, reduce dal – moderato – successo di Road House, remake Prime Video del classico con Patrick Swayze.Anche per, il 2024 è stato un anno positivo, segnato dall’uscita di Trap, thriller sui generis che ha diviso critica e pubblico, ma che ancora una volta ha chiaramente messo in mostra il talento inimitabile del regista de Il Sesto senso.