Le piogge aprono voragine Sos dall’azienda isolata | di questo passo si chiude

Da alcuni giorni un tratto di strada era già delimitato da new jersey di cemento a causa della presenza di crepe sull’asfalto, ma da lunedì la situazione sulla strada comunale che costeggia il lago del Bernigolo, nel territorio comunale di Moio de’ Calvi, in Val Brembana, è peggiorata a seguito delledi questi giorni che hanno provocato l’apertura di una. La strada, che dà accesso alle abitazioni del Cantone San Maria, alla storica azienda di acqua minerale "Stella Alpina" e alla centrale Enel, è stata chiusa. Per i residenti, oltre il tratto di strada franato, c’è una via alternativa: la stretta strada del Bernigolo che sbuca all’altezza dello svincolo per Branci-Roncobello. Strada, però, in considerazione dei tornanti molto stretti, non percorribile dai mezzi pesanti che abitualmente raggiungono l’azienda di acqua minerale "Stella Alpina", che si trova quindi a subìre i disagi maggiori.