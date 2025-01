Romadailynews.it - Jack Russell denutriti e in condizioni pessime, salvati LNDC Animal Protection

Quattro, due maschi e due femmine, indi grave denutrizione e con problemi di salute sono statia Vitinia, Roma, grazie all’intervento degli attivisti della Lega Nazionale per la Difesa del Cane () e dei carabinieri, sabato pomeriggio. I cani, trovati in uno stato di evidente sofferenza, sono stati affidati alle cure della Asl veterinaria, con la speranza che possano presto trovare nuove famiglie disposte ad accoglierli.La segnalazione è partita da un post su un gruppo Facebook di quartiere, che ha attirato l’attenzione dei volontari della Sezione di Ostia di. Una volta giunti sul posto, gli attivisti hanno constatato le gravidei cani e hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo il recupero, glii sono stati sottoposti a controlli veterinari per accertarne lo stato di salute ed escludere eventuali malattie.