Panorama.it - Giorni della Merla 2025: quando sono, perché si chiamano così e le previsioni di quest'anno

Leggi su Panorama.it

Oggi inizia il periodo noto come i "", tradizionalmente considerato il momento più freddo dell'. Secondo la cultura popolare, il 29, 30 e 31 gennaio segnano le giornate in cui si registrano le temperature più basse. Ma è davvero? E da dove derivao nome?si"Il significato dell'espressione non è del tutto certo, ma diverse leggende ne raccontano l'origine.Una delle più note narra la storia di unadal piumaggio bianco e splendente che viveva in continua lotta con Gennaio, un mese freddo e imprevedibile. Gennaio si divertiva a tormentarla, aspettando che uscisse dal nido in cerca di cibo per i suoi piccoli per poi scatenare improvvisamente freddo e gelo. Stanca die continue difficoltà, unladecise di raccogliere scorte sufficienti per tutto il mese e restò al sicuro nel suo rifugio fino al termine di gennaio, che allora contava solo 28