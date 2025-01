.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 17^ giornata dei gironi B e C

Continua il botta e risposta tra Castelfrettese e Ostra, Real Cameranese al terzo posto. Borgo Minonna a -1 dai play-off. Pari in San Biagio-Labor e Castelbellino-OsimoVALLESINA, 29 gennaio– Non ci sono state grandi sorprese nella 17^di, neiB e C. La Castelfrettese capolista, nel gruppo B, è tornata a vincere nello scontro diretto contro il Montemarciano, difendendo la vetta dall’assaltosempre più sorpresa Ostra, vincente a casa dello Staffolo. Irrompe in zona play-off la Real Cameranese, che ha vinto 0-2 contro una Sampaolese ancora in caduta libera e ultima in classifica. L’Olimpia Marzocca perde in casaFilottranese, mentre il Borghetto pareggia in casaCastelleonese. Risale il Borgo Minonna, vincente contro il Pietralacroce e a -1 dai play-off.