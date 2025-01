Metropolitanmagazine.it - Una 18enne italiana, Claudia Chessa, si è lanciata dal balcone per sfuggire al fidanzato violento

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Sto bene: sono una miracolata. Non mi sono buttata, stavo scappando dall’aggressione del mioe l’unica via d’uscita era buttarmi dal”. È quello che raccontato, ladi Arzachena che, peral28enne si èdala Malta. I due erano presumibilmente in vacanza, e lei è riuscita paradossalmente a scappare da una violenza domestica grazie a questo espediente.Si lancia dalperalsopravvive a MaltaL’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio, nella zona di Paceville di Malta, nota principalmente per la movida., miracolosamente sopravvissuta alla caduta, è attualmente ricoverata al Policlinico Mater Dei: le sue condizioni sono gravi, ma lei non è in pericolo di vita.