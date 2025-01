Ilgiorno.it - Settimo, adolescenti alla RiScossa. Contrasto alla povertà educativa

Due parole d’ordine: protagonismo giovanile e aggregazione. Due obiettivi: riqualificare lo spazio dell’ex osteria di Palazzo Granaio e organizzare nuove attività artistiche, culturali e ricreative. Riparte da qui il progetto, lo spazio aggregativo per ragazzi e ragazze didai 10 ai 17 anni, inaugurato lo scorso giugno grazie a un finanziamento di Impresa sociale “Con i bambini“ nell’ambito del Fondo per ildellaminorile. Il progetto – che coinvolge il Comune diMilanese, l’istituto comprensivo, Sercop, il consorzio di cooperative sociali CoopeRho AltoMilanese, la cooperativa sociale Serena, l’associazione 20Zero19, la cooperativa sociale Codici e la cooperativa Stripes – in questi mesi ha accolto a palazzo Granaio molti studenti delle scuole medie, tre pomeriggisettimana (martedi, mercoledì e giovedì), dalle 14 alle 19, per momenti di aggregazione, aiuto nei compiti e un corso di scrittura di brani rap.