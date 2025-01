Iodonna.it - Oltre alla sorella il perfido Kozcuoglu ha rapito anche Deniz, la figlia di Kemal e Nihan

Nihan econtinuano ad essere messiprova dperfidia di Emir. Ma Endless Love, la serie turca che li vede protagonisti, sta per volgere al termine. La nuova puntata in onda oggi alle 14.10 su Canale 5 ruota attorno all’ennesimo piano crudele ordito da, che è disposto a tutto pur di portare avanti la sua vendetta. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi› Oggi a “Endless Love”: Nihan ealle prese con il matrimonio, Emir pronto a sabotarlo Endless Love, puntata di oggi 28 gennaio 2025: anticipazioniEmir (Kaan Urgancioglu) vuole vendicarsi di(Bruak Özçivit) una volta per tutte.