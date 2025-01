Thesocialpost.it - Tenerife, incidente mortale in parapendio per l’italiano Stefano Venturi: perde la vita a 60 anni

, 60, originario di Argenta, in provincia di Ferrara, ha perso ladomenica 26 gennaio in un tragicodisull’isola di, nelle Canarie. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14:48, nei pressi della spiaggia di Benijo, una meta molto amata dai parapendisti situata nella zona nord-orientale dell’isola.Stando alle prime ricostruzioni, l’sarebbe stato causato da una collisione con i cavi dell’alta tensione, che avrebbe provocato la caduta fatale di. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, tra cui personale sanitario, forze dell’ordine e Protezione civile, non c’è stato nulla da fare per salvargli la. Il decesso è stato confermato poco dopo l’arrivo dei soccorsi sul luogo della tragedia.