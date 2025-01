Ilfattoquotidiano.it - “Sono sincera, mi guardo e ringrazio il Signore. Mi amo molto, ho 73 anni ma all’estero dicono che ne ho 50 e ci credono. Da ragazza mi sono rifatta il naso”: parla Marta Flavi

va dritta al punto: “Lo ammetto, mi amo”. Lo dice in una lunga intervista a Repubblica nella quale la conduttrice racconta il rapporto che ha con se stessa e con la sua immagine e lo definisce “ottimo”: “(.), miil. Credo sia una questione genetica. Del resto, mia madre erapiù bella di me. Ho 73dico che ne ho 50 e ci”. Ma è sempre stato così? Ebbene, no: “Daavevo ilaquilino e volevo rifarmelo. I miei lo chiamavano ‘unnobile’, però a me faceva schifo. Mio padre, severissimo, minacciava di denunciare il chirurgo, e allora vendetti l’argenteria di casa, ne avevamo un armadio pieno, dissi che partivo per una vacanza e invece andai a operarmi. Al ritorno fu una tragedia, papà non mi parlò per un anno intero”.