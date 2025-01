Ilrestodelcarlino.it - Iva Zanicchi, medaglia d’onore per il padre Zeffiro: “Caro papà, finalmente puoi riposare in pace”

Reggio Emilia, 27 gennaio 2025 – Unad'Onore perdi Iva. La cerimonia ufficiale in Provincia (a Monza e Brianza) con la Prefettura, che ha conferito lad'Onore (dalla Presidenza della Repubblica e dal Presidente Mattarella) ai cittadini Italiani deportati e internati nei lager nazisti. La cantante reggiana, che ha appena saputo di essere stata invitata a Sanremo per ricevere il premio alla carriera, ha postato i suoi ringraziamenti sul suo profilo Instagram. Una storia toccante che ha sempre fatto vibrare le corde emotive della cantante di Ligonchio, legatissima alla sua famiglia e alle sue radici montanare. Iva ha sempre ricordato la vicenda toccante di suo, deportato in Germania e chiuso in un campo di concentramento. Ivada Papa Francesco: “Ero emozionata, ma gli ho detto: ‘Santità, Zingara l’ho cantata io’” La cantante, lo ha conosciuto solo quando aveva quasi 5 anni d'età.