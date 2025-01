Lanazione.it - Finanziata la nuova rotatoria

Migliorare la sicurezza stradale. Obiettivo per cui si costruirà latra la Sp 31 e via Irici nel territorio di Cerreto Guidi, vicino a insediamenti produttivi e residenziali. Il consiglio metropolitano ha deliberato all’unanimità l’approvazione dello schema di accordo grazie al quale Città Metropolitana e Comune collaboreranno alla realizzazione, tra la Sp 31 "Traversa di Cerreto Guidi" e appunto via Irici, di unaa tre vie, comprensiva di marciapiedi e di un sistema di pubblica illuminazione. Il vicesindaco metropolitano Alessio Mantellassi ha sottolineato che l’intervento è nell’agenda strategica delle strade provinciali dell’Empolese. Il Comune di Cerreto Guidi si è impegnato, entro il 30 novembre 2026, a realizzare lacon un finanziamento di 300.000 euro da parte della Città Metropolitana di Firenze.