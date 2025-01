Romadailynews.it - Cina: settore culturale registra crescita stabile nel 2024

L’industriacinese ha mantenuto una costante espansione nel, con nuovi modelli commerciali che continuano a fiorire, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Le 78.000 imprese delesaminate hanno generato un fatturato complessivo di 14.150 miliardi di yuan (circa 1.970 miliardi di dollari) lo scorso anno, con un aumento del 6% rispetto al 2023, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Zhang Peng, statistico senior dell’NBS, ha dichiarato che cio’ e’ dovuto agli sforzi del governo per ottimizzare l’offerta di servizi e prodotti culturali, promuovendo al contempo lo sviluppo dei settori culturali e turistici. Gli utili di queste aziende sono aumentati del 10,8% su base annua, raggiungendo 1.290 miliardi di yuan. Zhang ha affermato che i servizi di contenuti digitali, di informazione via internet e le piattaforme culturali e di intrattenimento via internet sono stati i principali motori delladegli utili.