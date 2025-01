Ilnapolista.it - Amorim: «Piuttosto che far giocare Rashford, farei entrare il mio allenatore dei portieri. Che ha 63 anni»

Leggi su Ilnapolista.it

Dice Rubenche preferirebbe portarsi in panchina il suodei, Jorge Vital, che ha la bellezza di 63che Marcus. Più chiaro di così, l’del Manchester United non poteva essere.In realtànon nomina specificamentee ha parlato in modo generico, ma tutta la stampa inglese non ha difficoltà a titolare sul nazionale inglese ormai fuori dal progetto.Alla domanda sul perchénon fosse di nuovo coinvolto,ha detto: “È sempre lo stesso, è sempre lo stesso motivo. Il motivo è l’allenamento, il modo in cui vedo cosa dovrebbero fare i calciatori in allenamento, nella vita, è ogni giorno, ogni dettaglio. Quindi, se le cose non cambiano, io non cambierò. È la stessa situazione per ogni giocatore. Se fai il massimo, se fai le cose giuste, possiamo usare ogni giocatore.