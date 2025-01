Inter-news.it - Al Venezia non basta Zerbin! Il Verona la riprende nella ripresa

Leggi su Inter-news.it

Ilsi deve accontentare del pareggio per 1-1 contro il. Lo scontro diretto per la salvezza non porta risultati che cambiano gli equilibri. PAREGGIO – Ilesce con più di qualche rammarico dalla sfida del Penzo contro il: solo 1-1 nello scontro diretto per la salvezza. La squadra di Eusebio Di Francesco non mantiene il vantaggio durato più di 50 minuti nel corso del match. Il nuovo acquisto Alessioha segnato al 28? concedendo la speranza dei tre punti. Ilnel primo tempo vive oltre il danno la beffa: in seguito al gol subito perde anche il suo bomber Casper Tengstedt per infortunio. Ci ha pensato al minuto 76 Jackson Tchatchoua su assist del giovane Sarr. Ilguadagna così un punto sul Lecce, ma rimane a -4 dalla zona salvezza. Ilsale a quota 20.