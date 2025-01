Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, Gratteri sul Nove: “Come si permette Nordio di dire che i pm sono superpoliziotti che creano indagini?”

sia parlare in questo modo? Non dico da ministro!si?”. Il procuratore capo del Tribunale di Napoli Nicola, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha reagito così dopo aver visto il video del ministro della Giustizia che, al Senato, ha dichiarato: “Nel sistema attuale il pm è già un superpoliziotto, con l’aggravante che godendostesse garanzie del giudice esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità. Non solo dirige le, ma addirittura le crea”. “E lui per 40 anni cosa ha fatto? – ha chiesto, riferendosi alla sua attività di magistrato a Venezia per 40 anni – Qualcuno ha chiesto quantocostate le intercettazioni per il Mose, visto che parla dei costi d’eccezione, qualcuno ha chiesto quantocostate leche ha fatto lui a Venezia?”, ha concluso il procuratore di Napoli.