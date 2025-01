Iodonna.it - Piccolo è bello? Basta che faccia "status". Il ritorno delle borse XS, trainato dal lusso (in crisi)

Leggi su Iodonna.it

Formato mini, stile maxi. Dopo almeno due stagioni in cui hanno dominato legrandi, morbide, capienti e XXL, sembra giunta l’ora delper le mini bag. Vuoi gli incostanti ventitendenze, vuoi ladel mercato luxury: una borsa piccola oggi non appare meno desiderabile rispetto al corrispettivo in versione medio-grande. Primavera-Estate 2025: 10 tendenze dalle sfilate X Leggi anche › Lefirmate? Costano sempre di più.