Ilgiorno.it - Milano, il rabbino capo contro il Papa: “Poteva risparmiarsi certi interventi”

Leggi su Ilgiorno.it

– “Sull'indagine per genocidio a Gaza, ilrisparmiarselo. Alcunidelsono stati sbagliati e credo sia necessario avere un atteggiamento più equilibrato nei confronti della questione mediorientale. Siamo davanti a una tragedia che coinvolge tutti, bisogna lavorare per superare questa tragedia”. Sono le parole deldiRav Alfonso Arbib, al termine del suo intervento presso la Sinagoga diper il Giorno della Memoria. Nell'ultimo anno, ha proseguito, “ci sono stati vari problemi, un problema di empatia soprattutto da parte dei vertici della Chiesa verso Israele e anche verso gli ostaggi, questo non vuol dire che non ne abbiano parlato o non abbiano chiesto la liberazione dei rapiti, ma mi aspettavo qualcosa di più”. "Mi aspettavo - ha aggiunto - una ribellione morale.