Quotidiano.net - Zelensky: Necessario coinvolgere l'Ucraina nei colloqui di pace con la Russia

Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che gli alleati dovrebbero lavorare per determinare un formato per qualsiasi prossimoo dicon la, e che Kiev deve essere coinvolta per negoziati di successo. "Capisco che i contatti possono essere in formati diversi, penso che dovremmo concentrarci su questo oggi", ha affermato, riferendosi a possibili negoziati che porterebbero a "unagiusta", aggiungendo che "è impossibile escludere l'da qualsiasi piattaforma negoziale", altrimenti non porterebbe "risultati reali".