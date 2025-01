Laprimapagina.it - Tragedia a Firenzuola: ottantenne perde la vita schiacciato dalla motopala

Ieri sera, intorno alle 20:30, i Vigili del Fuoco di Terni, coadiuvatisquadra di Spoleto, sono intervenuti in località, tra Acquasparta e Spoleto, per soccorrere un uomo di 80 anni rimasto intrappolato sotto la sua, ribaltatasi durante un’operazione.Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Acquasparta. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha constatato il decesso. Le operazioni di recupero del mezzo sono proseguite a lungo nella notte.