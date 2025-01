Ilrestodelcarlino.it - Neonato morto al Murri di Fermo: “Eri bello come un angelo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 gennaio 2025 – “Affidiamo questo bambino, strappato all’amore dei suoi cari, a Dio”. Sono state le parole con cui si è conclusa l’omelia del parroco di Campofilone don Osvaldo Riccobelli al funerale di Leonardo Ferracuti, il bimbo di due mesi deceduto la scorsa settima aldi. L’ultimo saluto al piccolovolato in cielo si è svolto ieri nella chiesa di San Bartolomeo in un’atmosfera struggente. La chiesa era gremita e tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia. Don Riccobelli ha celebrato la funzioneuna sorta di battesimo del bambino, purtroppo mai celebrato. “Rimaniamo attoniti – ha esordito don Riccobelli - con il cuore ferito dalla perdita di questa piccola anima che è stata strappata alla vita da una malattia alla quale non sappiamo dare un nome.