Heart Of The Beast Brad Pitt protagonista del nuovo film di David Ayer

sarà, nonché produttore, diOf Thediretto da(Suicide Squad) da una sceneggiatura di Cameron Alexander: la trama si concentrerà su un militare in pensione costretto a lottare per la sopravvivenza, insieme al suo cane, dopo un incidente aereo.La conferma del coinvolgimento diarriva da Deadline, che in marzo per prima aveva dato la notizia dell’esistenza del progetto: il famoso attore avrà un 2025 molto impegnato, in vista dell’uscita di F1, l’anticipato blockbuster di James Mangold ambientato nel mondo della Formula 1: non avrà una prosecuzione, invece, il franchise di Wolfs, l’action comedy di Jon Watts con George Clooney: l’atteso sequel, infatti, non si svolgerà più a causa di una polemica tra il regista e Apple Tv+.e Damson Idris, in abiti di scena, a Silverstone nel 2023 GettyAl di fuori del suo lavoro come attore,ha recentemente lavorato come produttore esecutivo di successi cinematografici come *Beetlejuice Beetlejuice* e *Bob Marley: One Love*, oltre a *Nickel Boys* di RaMell Ross, un adattamento Amazon del romanzo vincitore del Premio Pulitzer di Colson Whitehead, che ieri ha ottenuto nomination agli Oscar per Migliore Migliore Sceneggiatura Non Originale.