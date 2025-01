Ilrestodelcarlino.it - Carol Rama, universo multiplo a Villa delle Rose

Dare inizio a una nuova stagione del proprio percorso artistico, già segnato da una produzione ricchissima e ruggente, a 75 anni. E questo grazie a un incontro con un uomo illuminato e con una modalità mai considerata prima. Ma tutte queste coincidenze hanno bisogno di un fuoco che arde per essere capite, accolte, trasformate. Si tratta di quella ricettività speciale e complessa incarnata da, artista torinese nata nel 1918 e morta nel 2015, la cui biografia è un’avventura di passione, intuizione, sensibilità, funzione taumaturgica dell’arte, che da domani al 30 marzo si potrà gustare sui muri e nelle teche digrazie alla mostra Unique Multiples curata da Elena Re e promossa da Mambo in occasione di Art City. Nel titolo c’è già l’essenza di questa artista role model – con quella treccia posticcia che iniziò a indossare in età matura su consiglio di Man Ray– che mai amò seguire le regole e che proprio a 75 anni, nel 1993, si appassionò all’" grazie all’editore e stampatore Franco Masoero, ripercorrendo tutti i grandi temi che compongono il suo mondo.