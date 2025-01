Tpi.it - Alla corte di Elon: così Musk ha dato vita alla sua Internazionale della destra

C’è una lista di nomi di importanti leader politici provenienti da diversi Paesi che gira da settimane. Hanno in comune una collocazione ae molti temi, ma vengono da storie eterogenee e non sempre, in passato, sono stati in grado di fare fronte comune. Oggi si trovano tutti nella stessa lista, quella dei leader che lo scorso 20 gennaio hanno partecipato alle celebrazioni per l’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. E molti di loro hanno in comune anche un’altra cosa, oltre all’orientamento politico: negli ultimi mesi, in un modo o nell’altro, hanno avuto qualche forma più o meno manifesta di vicinanza con. Il visionario imprenditore americano di origine sudafricana, nonché uomo più ricco al mondo, si è ritagliato nel corso dell’ultimo anno e mezzo un ruolo singolare: al fianco delle sue attività, che vanno dalle auto elettricheTesla alle tecnologie spaziali di SpaceX, è divenuto il principale sostenitore di Trump, fornendogli ampio supporto per l’intera campagna elettorale e arrivando a ottenere per sé un Dipartimento governativo, quello per l’Efficienza.