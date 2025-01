Bergamonews.it - Tregua temporanea dalla pioggia, nuove precipitazioni in arrivo nel weekend

Parziale miglioramento del tempo tra oggi e domani sulla Lombardia, per unarimonta dell’alta pressione in quota, ma già nel fine settimana nuovo peggioramento del tempo per l’di una perturbazione atlantica. Le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali. Le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.Giovedì 23 gennaio 2025Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso con residui piovaschi sui settori centro-orientali in graduale esaurimento. Tra pomeriggio e sera tendenza a qualche schiarita a partire da ovest, ma con possibili nebbie in pianura dopo il tramonto.Temperature: Minime stazionarie (3/6°C), massime in lieve aumento (7/10°C).Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli occidentali.Venerdì 24 gennaio 2025Tempo Previsto: In pianura presenza di nebbie o nubi basse in parziale sollevamento nelle ore centrali della giornata, altrove cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.