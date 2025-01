Sport.quotidiano.net - Sabato sera l’anticipo in casa dei toscani: il danese tornerà titolare dopo l’iniziale panchina in Europa. Possibile turnover in difesa. Odgaard punta l’Empoli, Posch cerca spazio

E’ in programma questa mattina alle 11, la ripresa degli allenamenti a Casteldebole,il giorno di riposo premio concesso da Italiano ai rossoblù in seguito all’impresa di Champions con il Borussia Dortmund: per tecnico e squadra, sarà già tempo di preparare la trasferta di Empoli, in programmaalle 20.45. Due allenamenti a disposizione per valutare il dispendio di energie dei giocatori impiegati martedì. Senza Orsolini, è destinato al rientro Dominguez, probabilmente a sinistra, con Ndoye al posto del numero 7. Certo il rientro dal primo minuto sulla trequarti die davanti sarà ballottaggio Dallinga-Castro, con l’olandese che confida nella chance dal primo minuto. In mediana, si parte da Freuler, impiegato soli 45 minuti con il Borussia: al suo fianco Pobega o Ferguson, ma se i due dovessero manifestare stanchezza, è pronto Moro.