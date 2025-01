Lanotiziagiornale.it - Marton (M5s): “Il caso del generale libico Almasri gestito direttamente da Meloni”

“Nordio deve spiegare, ma nella vicendaha giocato un ruolo decisivo la presidente”. Parola di Bruno, capogruppo Esteri e Difesa al Senato del Movimento 5 stelle., prima l’annunciato non arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu indi un suo eventuale arrivo in Italia, ora la liberazione di Njeem OsamaHabish, nonostante il mandato di cattura della Corte dell’Aja: l’Italia sembra aver deciso di schierarsi contro il diritto internazionale?In pochi giorni due schiaffi alla Corte penale internazionale non sono una coincidenza. Sono due vicende che rispecchiano l’aberrante concezione che queste destre hanno della giustizia internazionale: vale solo finché mi torna comodo, altrimenti nessun imbarazzo a calpestarla. Quindi si cercano scappatoie indecenti come quell’immunità diplomatica per il criminale Netanyahu, o si ricorrea un’operazione politico-militare per sottrarre alla giustizia internazionale un ricercato già arrestato dalla Polizia italiana attivando addirittura l’intelligence e un volo militare per scortarlo in luogo sicuro.