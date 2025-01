Secoloditalia.it - Lavoro, primo sì alla partecipazione. FdI: «Un obiettivo storico, presto sarà legge»

Arriverà in AulaCamera la prossima settimana la proposta diper ladei lavoratori al capitale,gestione e ai risultati d’impresa. Il provvedimento, che è stato approvato in Commissione Finanze ein seduta congiunta, dà seguito a una battaglia storica della destra, fin dai tempi del Msi: tradizionalmente, quella sullaera sempre la prima proposta didepositata a inizio di legislatura. Il provvedimento approvato in Commissione sancisce inoltre l’alleanza voluta col mondo del: accoglie il testo base promosso dCisl, raccogliendo 400mila firme. «Grande soddisfazione» per ilvia libera è stata espressa dal segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.Verso il raggiungimento di un «»Questosì arrivato dCamera «è un importante risultato di cui essere fieri», hanato il presidente della Commissione, Walter Rizzetto, e il presidente della Commissione Finanze, Marco Osnato, entrambi di FdI.