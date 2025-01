Juventusnews24.com - Club Brugge Juve, vuole entrare all’Allianz Stadium ma i bianconeri giocano in trasferta: arrestato un uomo tedesco. L’episodio

di RedazionentusNews24un. a Torino. Cos'è successo nei pressi dell'AllianzSerata surreale nei pressi dell'Allianznel giorno di. Come riportato dal Corriere della Sera, i carabinieri del nucleo radiomobile sono dovuti intervenire per bloccare undi 35 anni che si è presentato all'ingresso 12 pretendendo di accedere agli spalti.Lantus, però, era impegnata ina Bruges. L', un 35enneprobabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, è statoper resistenza a pubblico ufficiale e non ha saputo spiegare per quale motivo si trovasse a Torino e perché volesse.