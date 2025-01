Liberoquotidiano.it - "Ah, Gerry Scotti sarebbe un amico?": Leonardo Pieraccioni scatenato, la staffilata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si fa un gran parlare del video diPieracconi, il "grande escluso" da Sanremo 2025, la kermesse dell'Ariston a via tra meno di un mese. E sul palco dell'Ariston non ci sarà spazio per, da sempre legatissimo a Carlo Conti. Ma non solo. Proprio Conti nei giorni scorsi aveva fatto immaginare che per l'attore e regista toscano cistato uno spazio a Sanremo: "Ci saranno alcuni amici", aveva spiegato riferendosi a chi lo avrebbe accompagnato nel corso della prima serata del Festival. Dunque, in molti hanno pensato ae a Giorgio Panariello, altrodi vecchia data. E invece no: sul palco dell'Ariston, per la prima di Sanremo 2025, ci saranno Antonella Clerici e. Dopo l'annuncio, ecco il video pubblicato dasul suo profilo Instagra.