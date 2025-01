Ilgiorno.it - “Sapore di Mare“ non finisce mai: "Un romanzo di formazione che parla ancora oggi ai giovani"

Leggi su Ilgiorno.it

Il brivido arriva nel finale, quando per i vacanzieri versiliani a caccia di creme solari e avventure passato e presente finiscono per scivolare uno sull’altro come una foto sul proprio negativo regalando alla “Celeste nostalgia” di Riccardo Cocciante il gusto un po’ amaro di cose perdute che chiudeva il film. Pure a teatro in forma di musical, un classico del grande schermo come “di” non rinuncia all’alone di complice malinconia della pellicola. O almeno così assicura Enrico Vanzina, autore e sceneggiatore col fratello Carlo dell’originale oltre che curatore con Fausto Brizzi di questo adattamento per i palcoscenici che debutta fra dieci giorni a Montecatini nell’attesa di planare agli Arcimboldi dal 27 marzo al 13 aprile e al Clerici di Brescia il 15 e 16 aprile. Diretto da Maurizio Colombi, “di- Il musical” vede Edoardo Piacente nei panni di Jerry Calà, Fatima Trotta in quelli di Marina Suma, Giulia Carrara in quelli di Virna Lisi e Lorenzo Tognocchi in quelli di Cristian De Sica.