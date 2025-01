Lapresse.it - Pfas in acque potabili, Greenpeace: inquinato 80% dei campioni

“Risulta positivo quasi l’80% deiraccolti per un inquinamento diffuso in quasi tutte le regioni“. Questo quanto emerge dalla presentazione didella prima mappa della contaminazione dadelleitaliane. L’indagine indipendente si chiama ‘senza veleni’.Italia ha raccoltoin 235 città di tutte le regioni tra settembre e ottobre 2024. L’analisi deidimostra “una diffusa presenza di questi composti pericolosi, con almeno trepositivi per ogni Regione, eccezion fatta per la Valle d’Aosta”. Livelli elevati si registrano “in Lombardia (per esempio in quasi tutti iprelevati a Milano) e in numerosi comuni del Piemonte (Torino, Novara, alcuni comuni dell’alessandrino), del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Liguria (Genova, Rapallo, Imperia), della Toscana (Arezzo, Lucca, Prato), della Sardegna (Olbia, Sassari e Cagliari) e Perugia in Umbria”.