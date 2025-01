News.robadadonne.it - Morto Francisco San Martin, attore de Il tempo della nostra vita e Beautiful

Sarebbe un suicidio la morte dell’San, noto per aver interpretato il ruolo di Dario Hernandez nella soap Il, trovatoil 16 gennaio nella sua casa di Los Angeles.Lo sostiene l’ufficio del coronerconteacittà californiana, come riportato dai media USA che parlano di decesso “per impiccagione”.Nato il 27 agosto 1985 a Maiorca, in Spagna, da genitori spagnoli, Sanè cresciuto nello stato del Montana, tornando poi nel Paese iberico durante l’adolescenza prima di intraprendere la carriera di modello e di prendere lezioni di recitazione.Gli inizi nelle produzioni teatrali per bambini, poi alcune comparsate in produzioni televisive e cinematografiche spagnole, infine, nei primi anni 2000, l’approdo a Hollywood.Nei panni dei Dario Hernandez è arrivato nella soap Ilnel 2010, restando fino all’anno successivo, per un totalr di 59 episodi.