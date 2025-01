Oasport.it - LIVE Scandicci-Bielsko Biala 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: raddoppio col brivido delle toscane

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 OUT la sbracciata di Giulia Angelina. 17 set vinti su 17 sinora, quest’ultimo con ilnel finale.24-23 Pallonetto corto su alzata non ideale di Antropova.TIME OUT24-22 Scappa la parallela di Antropova.24-21 Mani out Angelina da posto 4.24-20 Muro terrificante di Graziani su Laak che attaccava da posto 2.23-20 Imprecisa Graziani col primo tempo.23-19 Gran bel colpo in diagonale di Giulia Angelina, appena entrata.23-18 Mani out Ruddins con lo schiaffo in parallela per il suo ottavo personale in questo set.TIME OUT22-18 Rigore trasformato da Ruddins.21-18 ACE ANTROPOVA! Cerca lo strappo decisivo.20-18 ANTROPOVAA! MURO MONSTRE su Borowczak.19-18 Forza la battuta la neo entrata Kotikova.TIME OUT19-17 MONSTER BLOCK DI GRAZIANI su Pacak!18-17 Lungo il colpo di Laak al centro.