La Quadriennale e le mostre. Morto Beatrice

a Torino il critico d’arte Luca, 63 anni, presidente delladi Roma 2025. Sposato e padre di quattro figli, da domenica scorsa era ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Molinette, dopo essere stato colto da un malore. La notizia della sua morte è stata data dal fratello Giulio attraverso i social: "Due fratelli non sono due amici. Sono rami dello stesso albero che possono divergere con gli anni, ma il loro legame sarà eterno. Ciao Luca, fai buon viaggio". Lucasi era laureato nel capoluogo piemontese in Storia del cinema e aveva conseguito il diploma di specializzazione in Storia dell’arte all’Università di Siena. La sua carriera era iniziata verso la fine degli anni Ottanta, constoriche sul futurismo torinese, poi aveva curato importantid’arte in tutta Europa.