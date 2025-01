Notizie.com - In Italia non si allatta più. I benefici del latte materno: “Previene le malattie infettive”

L’mento al seno, in, diventa sempre più raro. Secondo i dati forniti dalla SIN (Societàna di Neonatologia) i neonatiti sono il 31 percento del totale.Un dato che si riferisce ai bambiniti al seno a quattro mesi dal parto. Nei primi giorni di vita del neonato, infatti, l’mento al seno è del 90 percento. Percentuale che già scende al 77 dopo la dimissione dall’ospedale, quindi dopo pochi giorni.Dopodiché si arriva, come rilevato, addirittura al 31 percento dopo 4 mesi dal parto. Percentuale bassissima, che riflette anche rilevanti differenze territoriali. Basti pensare che, tanto per fare un esempio, in Campania tale percentuale si abbassa a poco più del 16 percento. Laddove nella Provincia Autonoma di Trento si attesta intorno al percento.Abbiamo perciò voluto indagare nelle pieghe di questo dato.